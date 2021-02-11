Мадрид, , 19:13 — REGNUM Наследная принцесса Леонор де Бурбон-и-Ортис, старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции, завершит получение среднего образования в Уэльсе. Об этом сообщила газета El País.

В сообщении для печати, опубликованном на сайте королевского дома Испании, говорится, что 15-летняя Леонор, которая носит официальный титул принцессы Астурии, будет изучать двухлетнюю программу в школе-интернате UWC Atlantic College в Уэльсе (Великобритания).

Согласно заявлению, принцесса Леонор прошла соответствующую процедуру отбора, установленную Фондом испанского комитета Колледжей объединенного мира.

UWC Atlantic College в Уэльсе является школой-интернатом, расположенной в средневековом замке. По словам представителей королевской семьи, школа «отличается открытым и критическим духом» и «не имеет религиозных, политических или иных склонностей».