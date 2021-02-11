Мадрид, , 19:32 — REGNUM Правительство Страны Басков рассматривает возможности отвода судьи, разрешившего открытие баров и ресторанов на фоне пандемии после его высказывания о работе эпидемиологов. Об этом сообщила газета El País.

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Юристы правительства автономного сообщества изучают возможность подачи ходатайства об отводе мирового судьи Луиса Анхеля Гарридо, председателя Судебно-административной палаты Верховный суд автономного сообщества Страна Басков, сомневаясь в его беспристрастности. Ранее Гарридо заявил, что любой эпидемиолог «является терапевтом, прошедшим курс обучения», а «польза от них не очень небольшая». Судья сделал эти заявления 8 февраля, за день до подписания постановления, разрешающего открытие всех баров и ресторанов в Стране Басков, в том числе в муниципалитетах с высоким уровнем заражения.

В эфире одной из радиостанций Гарридо также заявил, что меры против COVID-19, принятые в Испании и в других странах по советам эпидемиологов, «мало чем отличаются от тех, что применялись в средние века». Судья также подверг критике профкатегорию эпидемиологов, заявив, что у них «нет докторской степени».

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