Каталония, Испания, , 19:14 — REGNUM 14 февраля в Каталонии состоятся выборы в региональный парламент. Сейчас заключительный этап предвыборной кампании проходит на фоне предложения создать «санитарный кордон» против социалистов. Об этом сообщила газета El País.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть политических формирований, выступающих за независимость Каталонии, намерены подписать обязательство не соглашаться с «Социалистическая партией Каталонии» по вопросу формирования следующего кабинета министров автономного сообщества. Предложение было выдвинуто организацией под названием «Каталонцы за независимость.

«Для каталонских социалистов это попытка создания санитарного кордона», — отмечается в статье.

По данным журналистов, опросы общественного мнения показывают равное распределение симпатий избирателей между партиями «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Социалистическая партия Каталонии».