Париж, , 18:52 — REGNUM Франция поддерживает санкции, включающие визовые ограничения и заморозку активов, которые может ввести Европейский союз против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на «трех дипломатов».

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что санкции против России могут стать первыми в рамках нового механизма Евросоюза, введенного в декабре 2020 года с целью влиять на тех, кто, по мнению Брюсселя, нарушает права человека.

«Мы больше не можем избежать санкций… Мы не можем ответить иначе», — заявил один из дипломатов в разговоре с журналистами Reuters, добавив, что и Франция, и Германия поддерживают санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил в бундестаге, что новые санкции против России нужны, чтобы показать несогласие с политикой Москвы.

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