Кабул, , 18:32 — REGNUM Пять человек погибли в результате нападения боевиков на автомобили миссии ООН в Афганистане, передаёт 11 февраля Ariana News.

По данным полиции, нападению подверглись две машины, в которых ехали сотрудники миссии ООН. Инцидент произошёл на дороге между Кабулом и городом Джелалабадом (провинция Нангархар).

Один из погибших — водитель автомобиля. Машина, которой он управлял, утонула в реке. Кто ещё погиб, пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 февраля, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили кровавое нападение на блокпост в афганской провинции Нимруз.

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