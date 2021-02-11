Париж, , 18:33 — REGNUM Депутаты французского Национального собрания проголосовали за предложение, посвященное памяти убитого и обезглавленного в октябре 2020 года преподавателя истории Самуэля Пати, ввести уголовную ответственность за намеренное «распространение личной информации с целью навредить». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что голосование, в ходе которого 97 парламентариев проголосовали «за» и 9 — «против», прошло в рамках обсуждения законопроекта о борьбе с исламистским сепаратизмом, который призван закрепить верховенство «принципов Республики» во Франции.

В случае принятия законопроекта Национальным собранием «подвергание опасности лица путем распространения личной информации с целью навредить» будет наказываться тремя годами лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля депутаты Национального собрания проголосовали за предложение, указанное в законопроекте о борьбе против исламистского сепаратизма, запретить сотрудникам медицинских учреждений выдавать «свидетельства о девственности».

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