Белград, , 18:28 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 11 февраля поздравила Сербию с Днем государственности, который отмечается 15 февраля, и пожелала ей мира, благополучия и процветания.

По словам Захаровой, Сербия является для России традиционным и надежным партнером. Российский дипломат напомнила, что между Москвой и Белградом активно развиваются многоплановые отношения, которые приобрели стратегический характер.

«Тесно взаимодействуем с Белградом на международной арене, оказываем поддержку в борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны, применительно к ситуации вокруг Косово», — добавила Захарова.

Также Захарова отметила, что новым направлением сотрудничества между Сербией и Россией стало совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, что День государственности Сербии отмечается 15 февраля. В этот день в 1804 году началось Первое сербское восстание, которое обозначило начало борьбы сербского народа за освобождение от турецкого ига. В этот же день в 1835 году была принята первая конституция.