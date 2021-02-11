Бенгази, Ливия, , 18:19 — REGNUM Поддержку Президентскому совету Ливии ипереходному правительству Ливии выразил глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, сообщает 11 февраля Al-Marsad.

Об этом главнокомандующий ЛНА заявил на встрече с Мухаммедом аль-Манафи, которого выбрали главой Президентского совета Ливии.

Хафтар заявил, что ЛНА поддержит «новую власть», а также «объединение государственных институтов в преддверии декабрьских выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Форум ливийского политического диалога выбрал Манафи главой Президентского совета Ливии, а главой переходного правительства республики — Абдельхамида Дбейбу.

Новые структуры будут работать над подготовкой к общенациональным выборам в Ливии, запланированным на 24 декабря текущего года.

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