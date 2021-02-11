Анкара, , 18:22 — REGNUM Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на пресс-конференции 11 февраля заявил, что на данный момент Турция получила 9,4 млрд кубометров природного газа через Трансанатолийский газопровод (ТАНАП). По его словам, третий плавучий блок хранения и газификации СПГ будет введен в эксплуатацию в 2021 году и обеспечит гибкость нашей газовой инфраструктуре. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Донмез, указывая на важность газопровода ТАНАП для Южного газового коридора, завершенного в 2018 году, подчеркнул: «Последним примером тесного сотрудничества Турции и Азербайджана является реализация проекта газопровода Турция-Нахичевань на основе меморандума о взаимопонимании», — заявил Донмез.

«Рынок фьючерсов на природный газ, который вносит значительный вклад в торговую деятельность, откроется в этом году на Стамбульской энергетической бирже», — отметил Донмез.

Напомним, Трансанатолийский газопровод— газопроводиз Азербайджана через Грузию и Турциюк греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Строительство закончено в июле 2019 года.