Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Петербургское региональное отделение «Справедливой России» переизбрало бывшего декана журфака СПбГУ, депутата Заксобрания Петербурга V созыва Марину Шишкину председателем совета отделения. Об этом ИА REGNUM сообщили в партии.

Марина Шишкина в бытность депутатом Заксобрания Петербурга Assembly.spb.ru

Новые полномочия Шишкиной продлятся до 2023 года. Решение было принято единогласно, 22 голосами «за», на отчетно-выборной конференции регионального отделения 11 февраля в Петербурге.

Впервые Марина Шишкина возглавила петербургских «эсеров» в марте 2017 года, затем ее полномочия были продлены в 2019 году.

В рамках конференции также сформировали совет и бюро совета реготделения. Членами совета стали 33 члена партии «Справедливая Россия», которые входили и в прошлый состав.

В бюро же вошли Александр Бородушкин, депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты ЗакСа Александр Егоров, Надежда Тихонова, экс-депутат ЗакСа Виктор Ложечко, муниципальные депутаты Нэлли Вавилина, Илья Шмаков, Геннадий Трусканов, а также Артем Савкин и член Горизбиркома Екатерина Фесик.

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