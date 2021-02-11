Киев, , 18:08 — REGNUM Закрытие на Украине телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это нападение на демократические принципы и свободу слова в стране, прямое нарушение Конституции и законов Украины, заявил 11 февраля евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд.

В сообщении пресс-службы депутата напоминается, что указом президента Украины Владимира Зеленского запрещены три оппозиционных новостных телеканала.

«В частности, запрет предусматривает отзыв лицензий на вещание и блокировку телеканалов на ближайшие пять лет. Указ основан на решении Совета национальной безопасности Украины… якобы из-за угрозы национальной безопасности», — говорится в публикации.

В интервью СМИ, которое цитируют и украинские издания, Робби Шлунд сказал, что Зеленский как «умный и популярный президент» должен понимать необходимость разнообразия взглядов, так как такое решение вредит демократическим процессам в стране.

«Бундестаг шокирован решением президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране», — заявил немецкий политик.

Депутат Бундестага подчеркнул, что санкции по отношению к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK сейчас «неуместны для Украины».

«Надеюсь, что в ближайшее время в Украине разрешатся все существующие дискуссии и разные мнения», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 10 февраля представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действия Юргис Вилчинскас заявил, что экспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов и давать оценку прямо сейчас они еще не готовы.

До этого народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные в настоящий момент для украинцев вопросы.