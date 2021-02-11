Кишинёв, , 18:00 — REGNUM Никто из депутатов парламента Молдавии не отдал своего голоса за Наталью Гаврилицу, выдвинутую на должность премьер-министра республики, сообщили 11 февраля в пресс-службе молдавского парламента.

Комментируя результаты голосования, председатель законодательного органа Молдавии Зинаида Гречаная заявила:

«Ни одного голоса, ноль».

Напомним, кандидатура Гаврилицы была предложена молдавским президентом Майей Санду. Таким образом, первая попытка сформировать новое правительство провалилась. После второй аналогичной попытки парламент будет распущен — по молдавскому законодательству.

Ранее лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон предложил ещё одну кандидатуру в главы правительства — бывшего министра финансов Мариану Дурлештяну.

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