Киев, , 17:59 — REGNUM В сессионном зале Киевского городского совета сегодня, 11 февраля, протек потолок, сообщил через социальные сети депутат органа Леонид Емец.

Политик также опубликовал фотографии ведра и тряпок, с помощью которых устраняли последствия протечки. Также он сделал снимок навесного потолка, на котором видно плачевное состояние конструкции.

Позже управляющий делами секретариата Киевского горсовета Игорь Хацкевич пояснил, что крыша протекает давно «в силу специфики конструкции». Решать проблему собирались еще в 2018 году, но в силу разных обстоятельств так и не смогли этого сделать.

«Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен был устранить такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 г. и карантина, он, к сожалению, так и не начал реализоваться… Надеюсь, в ближайшее время проект будет реализован, правда, на это нужна значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале», — заявил Хацкевич.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам последних местных выборов в Киевсовет прошли семь партий, а наибольшие фракции получили «Европейская солидарность» Порошенко и «Удар» Кличко.