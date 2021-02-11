Киев, , 17:49 — REGNUM Украинское государство потеряло часть трубопровода «Самара-Западное направление» из-за ложного заключения эксперта, сообщили 11 февраля в пресс-службе офиса генеральной прокуратуры.

Согласно источнику, по данным следствия, бывший эксперт, находясь в должности заместителя директора государственного предприятия, действуя в интересах частной компании ООО «Прикарпат-Запад-транс», которая фактически владеет нефтепродуктопроводом «Самара-Западное направление», составил заведомо недостоверный вывод.

В дальнейшем этот вывод стал основанием для принятия в августе 2017 года Хозяйственным судом Ровенской области Украины решения об отказе в признании права собственности на указанный объект за государством.

Фирма «ПрикарпатЗападТранс» на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получила в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода «Самара — Западное направление».

Сейчас эксперту сообщено о подозрении в злоупотреблении полномочиями и введении в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

Информацию генеральной прокуратуры подтверждает национальное антикоррупционное бюро, также участвующее в расследовании.

В 2011 году хозяйственный суд Ровенской области признал право государственной собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», проходящего по территории Украины, Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014—2015 годах решение подтвердили.