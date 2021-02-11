Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Джина Карано, актриса, которая играла в течение двух сезонов в сериале «Мандалорец», была уволена из этого шоу, а также из вообще всех частей галактики «Звездных войн» после того, как поделилась в социальных сетях постом, намекающим на то, что быть республиканцем сегодня — все равно что быть евреем во время Холокоста. Об этом сообщает Jerusalem Post 11 февраля.

Lucasfilm, компания, стоящая за франшизой «Звездных войн», опубликовала заявление, в котором говорилось, что Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm и у нее нет никаких планов на будущее. «Тем не менее ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы».

Актриса, бывший боец ММА, уже делала ранее нашумевшие заявления — например, о том, что евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи — и чтобы довести людей до такого, правительство сначала заставило одних людей ненавидеть своих собственных соседей просто за то, что они евреи — а это не отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды.

После президентских выборов в США в прошлом году она поделилась заявлениями, высмеивающими ношение маски на лице и подразумевающими, что фальсификация повлияла на результаты выборов.