Москва, , 06:02 — REGNUM Намеченные на сентябрь 2021 года выборы в Государственную думу РФ уже вызывают определенные движения российских политических партий в сторону обновления своих «рекламных пакетов». Насколько причудливо планируют завлекать российского избирателя будущие и настоящие депутаты Госдумы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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Многочисленные скандалы, связанные с коррупционной деятельностью российских депутатов, а также необыкновенные успехи в бизнесе депутатских родственников, разуверили население России в способности нынешних политических партий изменить жизнь в стране к лучшему. Но это утверждение верно, если обращаться к результатам соцопросов, где граждане выражают недоверие как партиям, так и их выдвиженцам. В наступающий же время от времени в стране электоральный период, те же самые граждане идут возлагать свои как-бы отсутствующие надежды к ногам все тех же персонажей.

Поэтому работу над обновлением и прихорашиванием собственного имиджа со стороны российских политических партий нельзя считать столь уж пустой, голосовать-то будут по большей части за выдвинутых в рамках их программ. Поэтому неудивительно, что новый союз «Справедливая Россия — За правду» под руководством опытного «эсера» Сергея Миронова выдвинул столь милые сердцу левых и патриотов лозунги. А вот чем собирается удивить избирателя «Единая Россия»? Читайте статью Андрея Маленького «Кто сочинил новую партийную философию «Единой России»? Она знает об этом».