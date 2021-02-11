Киев, , 17:05 — REGNUM Следующей зимой Украина собирается показать, что её энергосистема способна работать автономно от России, сообщил 11 февраля журналистам и. о. главы украинского минэнерго Юрий Витренко.

Витренко «Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы, по крайней мере, в течение недели. Вначале зимой, потом — летом».

Украинский чиновник добавил, что энергосистема страны таким образом приблизится к воплощению идеи отсоединиться от энергосистем Белоруссии и России, которое должно произойти в 2023 году. В итоге минэнерго Украины намерено присоединиться к европейской ENTSO-E.

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