Варшава, , 16:58 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции представил дальнейшие планы правительства в области ограничительных мер в системе образования. Об этом 11 февраля передает Polskie Radio 24.

Пустой класс ajari

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По его словам, дистанционное обучение для учеников средних и старших классов продлится как минимум до начала марта.

«С подачи министерства образования правительство примет постановление, продлевающее существующую дистанционную форму обучения в школах как минимум до начала марта. Ученики 1−3 классов будут по-прежнему обучаться очно, остальные — дистанционно», — подчеркнул Чарнек.

Глава минобра Польши связал данное решение с тем, что эпидемиологическая обстановка, несмотря на временно снижение уровня заражений, остается нестабильной. К тому же, к началу марта, по его словам, успеют пройти вакцинацию от COVID-19 гораздо больше учителей, чем в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что при оптимистическом развитии ситуации очная форма образования в школах Польши может быть возвращена к середине февраля.