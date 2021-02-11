Москва, , 16:51 — REGNUM В Госдуме назвали открытой провокацией предложение Украины НАТО осуществлять полеты вблизи с российским Крымом, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Это откровенная провокация. Остается рассчитывать, что в НАТО к таким суицидальным предложениям отнесутся со скепсисом и пониманием невозможности использовать воздушное пространство над суверенным государством для военных маневров», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, такие заявления Киева — попытка сохранить дискуссию о принадлежности Крыма.

Надо также понимать, что любые агрессивные заявления Киева могут провоцировать обострение обстановки на Донбассе, добавил парламентарий.

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