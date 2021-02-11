Москва, , 16:37 — REGNUM Законопроект об особенностях рыбохозяйственной мелиорации рек, каналов, озер и прудов России внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Предполагается на законодательном уровне расширить перечень мероприятий по осуществлению рыбохозяйственной мелиорации и дополнить его мероприятиями по расчистке проток, устьев и русел рек, а также водопроводящих и сбросных каналов, а также по выпуску растительноядных видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения. Поправками предусматривается «изъятие хищных видов и малоценных видов водных биоресурсов». Перечень хищных видов и малоценных видов водных биоресурсов для каждого рыбохозяйственного бассейна утверждается федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Кроме того, для установления правовых оснований для использования под аквакультуру (рыбоводство) прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, предлагается внести изменения в закон об аквакультуре, установив, что на прудах с акваторией не более 200 гектаров, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, рыбоводные участки не выделяются.

Однако проект закона сохраняет работающие в режиме прудового рыбоводства 11 прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, площадью больше 200 гектаров, расположенных в Московской, Рязанской, Орловской, Тверской, Нижегородской, Тамбовской и Калужской областях. Общая площадь их 4132,8 га. Построены они в период с 1932 года по 1979 год, указали парламентарии.

Кроме того, законопроектом предлагается установить обязательство рыбоводного прудового хозяйства на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование представлять отчетность об объеме рыбы, выпускаемой в пруды и изъятой из водоема.