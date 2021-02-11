Анкара, , 16:51 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подвёл итоги учения целевой группы турецко-азербайджанского объединенного батальона «Зима-2021». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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«Вооруженные силы Турции и Азербайджана показали, что они способны выполнять все задачи на суше, на море, в воздухе, зимой, летом, в горах, на равнине, обладая качественным оборудованием и квалифицированным персоналом», — заявил Акар.

Акар также подчеркнул, что учения показали готовность к продолжению борьбы с ФЕТО, Отрядами народной самообороны курдов, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остальными террористическими организациями. По его словам, борьба Турции будет длится до тех пор, пока «последний террорист не будет нейтрализован на севере Ирака».

«После проведения разведывательной операции при поддержке наших ВВС началось новое наступление, оно продолжается. Мы разрушили их бункеры, обезвредили их и обеспечили безопасность региона», — отметил Акар.

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