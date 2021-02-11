Киев, , 16:37 — REGNUM Партия «Слуга народа» выдвинула спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Верховной рады.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о промежуточных выборах в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области Украины.

Как отметила заместитель председателя фракции «Слуга народа»Евгения Кравчук, сейчас Вирастюк занимается тренерской работой и реабилитацией ветеранов, а свое выдвижение объясняет тем, что «хочет помогать на государственном уровне».

Напомним, что довыборы в одномандатном избирательном округе №87 назначены, поскольку выигравший выборы от этого округа депутат стал мэром города Надворная и предпочел именно этот пост. Ранее о своем выдвижении на эти выборы заявили несколько неоднозначных фигур, в частности, волонтер Маруся Зверобой, известная публичной нецензурной бранью в адрес президента Владимира Зеленского.

Вирастюк — обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, в настоящий момент больше работает в кино и юмористических шоу.