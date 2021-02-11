Лондон, 11 февраля 2021, 16:27 — REGNUM Санкции против организаторов военного переворота в Мьянме будут введены Великобританией, написал 11 февраля глава Форин-офиса (британский МИД) Доминик Рааб в Twitter.
По его словам, Лондон «приветствует шаги» американского президента Джо Байдена, объявившего о введении санкций против Мьянмы. Этим Вашингтон, отмечает Рааб, послал «чёткий сигнал военному режиму», который в начале февраля захватил власть в республике.
Глава британской дипломатии пообещал, что скоро Лондон тоже введёт санкции против организаторов мятежа в Мьянме: сейчас в срочном порядке британские власти работают над этим вопросом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 февраля, Байден подписал указ о введении санкций в отношении участников военного мятежа в Мьянме.
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