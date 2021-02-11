Киев, , 16:23 — REGNUM Принятие Верховной радой Украины закона об обороте оружия не означает, что украинцам разрешат свободно носить его при себе.

Об этом заявил журналистам сегодня, 11 февраля, депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Парламентарий отметил, что предлагаемый законопроект позволяет приобрести гражданам оружие в собственность, для хранения дома в специально оборудованном месте, и только после прохождения соответствующего обучения. Кроме того, документ предлагает ввести удостоверение владельца оружия, где указаны те категории, которые может получить владелец — по аналогии с удостоверением водителя.

«Украина — единственная страна в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован этот вопрос», — отметил Монастырский.

Он отметил, что владельцев оружия будут проверять, как оно хранится.

«Если ненадлежащим образом — лицензию на право держать могут не продлить или забрать», — заявил депутат.

В завершении он отдельно подчеркнул, что речь не идет о свободном ношении оружия и «ходить с оружием по улицам никто не будет».

ИА REGNUM напоминает, что ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять закон об обороте оружия. Предполагалось, что парламент рассмотрит этот вопрос еще в начале февраля, но из-за общественного резонанса голосование по нему было отложено. Многие эксперты и политики настаивают, что положения законопроекта сформулированы так, что фактически приведут к легализации оружия на Украине.