Киев, , 04:04 — REGNUM Телефонные переговоры, состоявшиеся между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, могут стать тревожным звонком для Польши. Почему Украина имеет все шансы смешать карты в польской игре в Восточной Европе, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Польша долгие годы выращивала образ себя, как самого яростного и опытного борца с «российской угрозой», который законно претендует на лидерство среди всех прочих, собравшихся вокруг этой темы, исключая, может быть, США. Вот с США у Польши и возникла неувязка, причиной которой стала неуемная дружба между польской политической верхушкой и предыдущим американским президентом Дональдом Трампом.

Теперь, когда Трамп проиграл своему конкуренту Байдену настолько «шумно», всем бывшим друзьям Трампа настало время приготовиться к неприятным неожиданностям. И, похоже, что интерес Энтони Блинкена к Украине «в обход» Польши может стать первым звонком о надвигающемся переформате. Уж не займет ли Украина место Польши в лидерстве над антироссийскими силами или ей до этого надо еще «подрасти»? Читайте статью Станислава Стремидловского «Блинкен позвонил: Киев горд и готов бросить вызов Польше».