Джакарта, , 16:01 — REGNUM Туристам с 13 февраля 2021 года запрещен въезд в округ Лебак провинции Бантен в Индонезии из-за проведения ритуала, сообщает Antara.

«Мы просим туристов уважать это решение», — заявили в округе Лебак.

Запрет связан с ритуалом индонезийского народа Бадуй, которые на протяжении трёх месяцев будут молиться с просьбой о безопасности нации и государства.

Местные жители будут проводить ритуал с 13 февраля по 14 мая 2021 года. Во время ритуала жители совершают торжественные посты и молитвы.

Бадуй — это народ, живущий в западной части провинции Бантен в Индонезии. Народ ведет замкнутый образ жизни, обусловленный религией и рядом запретов. Например, жителям нельзя прикасаться к деньгам и стричься.