Джакарта, 11 февраля 2021, 16:01 — REGNUM Туристам с 13 февраля 2021 года запрещен въезд в округ Лебак провинции Бантен в Индонезии из-за проведения ритуала, сообщает Antara.
«Мы просим туристов уважать это решение», — заявили в округе Лебак.
Запрет связан с ритуалом индонезийского народа Бадуй, которые на протяжении трёх месяцев будут молиться с просьбой о безопасности нации и государства.
Местные жители будут проводить ритуал с 13 февраля по 14 мая 2021 года. Во время ритуала жители совершают торжественные посты и молитвы.
Бадуй — это народ, живущий в западной части провинции Бантен в Индонезии. Народ ведет замкнутый образ жизни, обусловленный религией и рядом запретов. Например, жителям нельзя прикасаться к деньгам и стричься.