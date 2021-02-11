Луганск, , 15:58 — REGNUM Две боевые машины пехоты (БМП) разместили ВСУ на линии разграничения в ЛНР, сообщил 11 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Филипоненко «В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух БМП-2 вблизи населённого пункта Новотошковское».

Отметим, что размещение военной техники на линии разграничения является нарушением договорённостей о дополнительных мерах контроля режима прекращения огня между республиками Донбасса и Украиной.

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