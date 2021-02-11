Киев, , 16:02 — REGNUM Против ряда российских деятелей культуры стоит заводить уголовные дела, а их произведения подвергать запрету. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в опубликованном 11 февраля интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, необходимо урегулировать вопрос, связанный с запретом въезда на Украину для деятелей культуры. Запрет при этом не должен автоматически распространяться на произведения этого человека, например на книги.

Ткаченко привёл в пример произведения советских классиков, которые побывали в Крыму и получили запрет въезда на Украину. Кроме того, есть хорошие киноработы, которые украинцы могут посмотреть только в пиратских копиях через интернет, добавил он.

Но вот против актёра Михаила Пореченкова или режиссёра Никиты Михалкова, который подвергает сомнению «территориальную целостность» Украины, стоило бы завести дела.

«Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений», — подчеркнул он.

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