Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM Нижегородское отделение КПРФ инициирует внесение на рассмотрение Государственной Думы законопроекта о введении безусловной социальной выплаты для всех граждан России с 2022 года, пишут региональные СМИ.

В подготовленном ими документе предлагается ежегодно выплачивать каждому россиянину по 76,6 тысячи рублей.

Как утверждают коммунисты, благодаря внедрению системы безусловных соцвыплат государство начнет «делиться сверхдоходами от экспорта природных ресурсов с гражданами страны».

По их задумке, государство должно распределить между всеми гражданами России половину доходов от экспорта природных ресурсов, а вторую половину — направить в бюджет страны и в резервные фонды.

В КПРФ напомнили, что только за 2019 год Россия заработала $304 млрд (около 22 трлн 451,2 млрд рублей) на поставках за рубеж нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, металла и металлосодержащей руды, угля и леса.