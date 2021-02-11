Минск, 11 февраля 2021, 15:43 — REGNUM Основным условием ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии является порядок и спокойствие в республике. Об этом глава государства заявил сегодня, 11 февраля, во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания.
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Ещё одно условие станет актуальным в случае, если «к власти придут не те и у них будут другие взгляды». В таком случае, добавил Лукашенко, необходимо будет вторым пунктом записать, чтобы «ни один волос» не упал с голов сторонников нынешнего президента.
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Глава государства заверил, что после подготовки необходимых документов в республике будут проведены честные и открытые президентские выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.