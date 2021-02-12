Иерусалим, , 17:56 — REGNUM Более 20 израильтян — среди них ветераны оборонной промышленности — были допрошены Общей службой безопасности (Шин-Бет) и полицией по подозрению в том, что они разрабатывали, производили и незаконно торговали оружием с иностранной державой. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление Общей службы безопасности Израиля (Шин-Бет) 11 февраля.

Шин-Бет в ходе расследования обнаружила, что подозреваемые разрабатывали, производили, испытывали и незаконно продавали ракеты одной из стран Азии. Следствие также установило, что подозреваемые получали оперативные заказы от людей, связанных с этой иностранной державой, а взамен получали деньги и другие льготы.

Расследование выявило информацию о том, как иностранное государство работало с израильтянами, включая методы маскировки перемещения оружия и передачи денег. После обнародования результатов расследования в Шин-Бет назвали этот случай иллюстрацией потенциального ущерба для безопасности страны из-за незаконных сделок, проводимых израильскими гражданами с иностранными организациями. Кроме того, незаконные сделки рискуют привести к тому, что технология попадет в руки вражеских стран.

Остальные детали, связанные с расследованием, не разглашаются.