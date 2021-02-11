Варшава, , 15:41 — REGNUM Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Советующая запись 11 февраля размещена на странице польского премьер-министра в соцсети Twitter.

Как написал в своем сообщении Моравецкий, «СП-2» является «ходом за спиной Европы» и проектом, который направлен против Европейского союза и в скором времени может «послужить агрессивной политике России».

«Он («СП-2») усиливает зависимость ЕС, наносит удар по экономике и безопасности. Настало время остановить его», — говорится в сообщении премьер-министра Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германия продолжает переговоры с администрацией президента США Джо Байдена на счет американских санкций против «Северного потока — 2», но все подробности по этому поводу держатся в секрете.