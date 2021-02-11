Бишкек, , 15:37 — REGNUM В столице Киргизии возле здания госкомитета нацбезопасности проходит митинг сторонников бывшего муфтия Максатбека ажы Токтомушева, задержанного по подозрению в финансовых махинациях и попытке дать взятку сотруднику спецслужб.

Участники акции в поддержку экс-главы духовного управления мусульман республики просят силовиков выпустить Токтомушева из-под стражи и сменить ему меру пресечения на домашний арест.

«Он никуда не сбежит. Мы готовы за него поручиться и, если будет нужно, то сами будем привозить его на допросы в ГКНБ», — утверждают митингующие.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 10 февраля, спецслужбы Киргизии задержали и поместили в СИЗО бывшего муфтия Максатбека ажы Токтомушева. Сделано это было в рамках возбужденного против руководства духовного управления мусульман республики уголовного дела. Ранее также был арестован главный бухгалтер муфтията.

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