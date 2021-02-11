Минск, , 15:32 — REGNUM Проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, заявил 11 февраля президент республики Александр Лукашенко.

«В начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его (проект конституции) на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум», — сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

Вместе с тем белорусский лидер опроверг обвинения в том, что не хочет менять конституцию, а два предыдущих проекта нового основного закона страны просто его не устроили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 11 февраля, Лукашенко предложил шестому Всебелорусскому народному собранию подумать о корректировке конституции республики.

Также белорусский лидер уточнил, что участникам ВНС «необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации», в каковой на сегодняшний день оказалась страна, и решить, каким образом республика станет «развивать экономические и политические связи с зарубежными странами, исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики».