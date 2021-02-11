Минск, 11 февраля 2021, 15:27 — REGNUM У белорусского народа есть два родных языка — белорусский и русский. Об этом сегодня, 11 февраля, во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания заявил президент республики Александр Лукашенко.
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«У нас два родных языка, белорусский и русский, — подчеркнул глава государства. — И тот, кто сегодня отказывается от этого великого наследства […] очень серьезно рискует».
Лукашенко отметил, что потерять «великий русский язык, где много нашей, белорусской души» легко, но потом его уже нельзя будет никогда вернуть.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнёром и стратегическим союзником Белоруссии.
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