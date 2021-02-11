Минск, , 15:27 — REGNUM У белорусского народа есть два родных языка — белорусский и русский. Об этом сегодня, 11 февраля, во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания заявил президент республики Александр Лукашенко.

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«У нас два родных языка, белорусский и русский, — подчеркнул глава государства. — И тот, кто сегодня отказывается от этого великого наследства […] очень серьезно рискует».

Лукашенко отметил, что потерять «великий русский язык, где много нашей, белорусской души» легко, но потом его уже нельзя будет никогда вернуть.

«Поэтому белорусский и наш русский язык, они будут всегда достоянием нашей нации, и мы не будем никогда травить людей и давить людей, чтобы они не разговаривали на русском языке», — заявил белорусский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнёром и стратегическим союзником Белоруссии.

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