Иерусалим, , 15:40 — REGNUM Министр обороны Израиля Бенни Ганц призвал премьер-министрастраны Биньямина Нетаньяху созвать уже 11 февраля заседание кабинета министров по коронавирусу, чтобы одобрить использование системы «Зеленый бейдж» к следующей неделе. Об этом сообщает Times of Israel.

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«Зеленый бейдж» будет представлять собой документ, выдаваемый тем, кто вакцинирован или выздоровел от COVID-19. Бейдж (нечто сродни «ковидному паспорту») позволит владельцам получить доступ к общественным мероприятиям и местам, которые в настоящее время закрыты в соответствии с правилами локдауна.

Ганц уверяет, что экономика страны рушится — на фоне того, как некоторые торговые центры и предприятия вновь открываются вопреки правилам и жалуются на дискриминацию.

Он утверждает, что Нетаньяху обещал такой шаг на заседании кабинета министров по коронавирусу на прошлой неделе, но «до сих пор по неясной причине Нетаньяху воздерживался от созыва заседания, как было согласовано».