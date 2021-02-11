Джакарта, 11 февраля 2021, 15:27 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин нацелен на вакцинацию 1 468 764 медицинских работников, сообщает CNN Indonesia.
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Ожидается, что вакцинация медиков в стране продлится до конца февраля 2021 года.
Согласно данным, опубликованным целевой группой по борьбе с COVID-19, 1 017 186 человек получили первую инъекцию вакцины, а 345 605 человек получили вторую инъекцию.
Напомним, власти Индонезии нацелены на вакцинацию 181,5 млн граждан.
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