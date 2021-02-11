Минск, , 15:13 — REGNUM «Я строил эту страну и просто так её на поругание не отдам», — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

Лукашенко рассказал, как в последние годы СССР власть «бросили в грязь и о неё вытирали ноги». Он отметил: «Стоило Горбачёву пошевелиться — и мы бы сохранили страну».

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Лукашенко сообщил участникам ВНС о принципе политической системы постсоветской республики, которую он бессменно возглавляет с 1994 года: «Ни один волос с вас и сторонников власти упасть не должен».

Принципиальными условиями также являются «суверенитет, независимость нашей страны». Лукашенко также сообщил о необоснованности жёсткой реакции на действия тех, кто заявил претензии на президентское кресло и принял участие в массовых волнениях выборного 2020 года.

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В заключение своего четырёхчасового доклада Лукашенко сообщил, что «ставка на сильную президентскую власть в 1996 году» была правильной и «ни одну дрянь в нашу страну мы не пустили».

«Выборы должны быть законом для всех. И если после этого кто-то дёрнется — получит жесточайший ответ», — сказал он.

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