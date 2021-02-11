Киев, , 15:29 — REGNUM Власти Киева готовят апелляцию по делу об отмене переименования трёх улиц города. Об этом сообщила 11 февраля заместитель председателя Киевской госадминистрации Марина Хонда, заявление которой обнародовала пресс-служба госадминистрации.

Она считает, что принятое судом решение совершенно необоснованное. Чиновник сослалась на решение Шестого апелляционного административного суда № 826/11 910/16, в котором переименование улиц было признано соответствующим законам Украины.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании ряда улиц, в частности отменено решение о переименовании улицы Суворова в улицу имени нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко, а также о переименовании Московского проспекта — в проспект Степана Бандеры.

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