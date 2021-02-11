Анкара, , 15:18 — REGNUM Официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой обратился к Вашингтону с призывом не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом 11 февраля говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

«Мы ответили на заявление госдепартамента США с призывом освободить (правозащитника) Османа Кавалу еще 28 июля 2020 года. Напоминаем, что второе заявление такого же содержания несовместимо с принципом верховенства закона», — говорится в заявлении.

Также указывается, что судебное разбирательство в отношении Османа Кавалы независимыми судами продолжается и подчёркивается, что все должны уважать эти процессы.

Кроме того, отмечается, что Турция является правовым государством и добавляется, что «ни одно государство или кто-либо не может отдавать распоряжения турецким судам о судебных разбирательствах».

Отметим, Османа Кавалу задержали в октябре 2017 года в аэропорту Стамбула по подозрению в причастности к акциям протеста, которые состоялись в стране в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что позиция Соединенных Штатов по поводу приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не изменилась, американская сторона считает, что это не соответствует обязательствам Анкары перед НАТО.