Минск, , 15:08 — REGNUM «Конституцию надо менять», — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

Ранее на эту тему: Лукашенко предложил подумать о корректировке белорусской конституции

По словам Лукашенко, всенародное обсуждение проекта новой белорусской конституции состоится до конца года. Он сообщил о своём поручении разработать новый проект конституции, вынести его на обсуждение с принятием на референдуме «в начале следующего года».

Лукашенко отметил, что сейчас нет оснований для усиления роли политических партий и отхода от мажоритарной системы. К голосованию по партийным спискам белорусское общество не готово, уверен он.

При этом руководитель республики проявил неосведомлённость о требованиях законодательства к политическим партиям (в частности, по численности для госрегистрации) и даже запутался в названиях белорусских партий, попутав их с российскими.

«Наша страна должна оставаться президентской республикой», — подчеркнул он. Лукашенко также заверил присутствующих в том, что он «не дрожит за свою шкуру».

Читайте также аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии