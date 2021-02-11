Минск, , 15:04 — REGNUM Белоруссия не является нахлебником или страной-сателлитом, ждущей «с протянутой рукой» субсидий и кредитов, в обмен на свой суверенитет. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Мы не нахлебники и не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла», — сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что для республики важны отношения с Евросоюзом и Китаем в разных сферах, однако, по словам белорусского президента, основным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии была и будет Россия.

Также он отметил, что русские являются очень близким для белорусов народом, с которым жители Белоруссии «долгие века и вместе, иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что одной из причин атаки Запада на Белоруссию в минувшем году стал диалог Минска с Пекином.