Киев, , 15:01 — REGNUM Украина может заставить иностранные IT-компании, вроде Google, Facebook и Netflix, платить налог на добавленную стоимость (НДС) с электронных услуг, которые те оказывают жителям страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга Народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщил телеканал «Громадське».

"Наши рекламисты должны платить НДС, а крупные гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны её исправить», — сказал Гетьманцев.

Он отметил, что украинские чиновники встречались с представителями Facebook и других крупных компаний. IT-гиганты не возражали против уплаты налогов.

Гетьманцев также рассказал, что в данный момент разрабатывается законодательная база, которая позволит взимать налоги с иностранных интернет-компаний. После введения налогов некоторые виды информационных услуг могут вырасти в цене, добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде предложили лишить аккредитации представителей телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne.

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