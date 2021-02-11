Минск, 11 февраля 2021, 14:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал странам Евросоюза «не учить их жить, а помочь материально». Об этом он заявил 11 февраля на открытии Всебелорусского народного собрания.
По его словам, он получил письмо от представителей ЕС с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией.
«Если готовы — пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что в письме к нему обратились как к президенту страны, тогда как «на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом».
«Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что одной из причин атаки Запада на Белоруссию в 2020 году стал диалог Минска с Пекином.
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