Минск, , 14:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал странам Евросоюза «не учить их жить, а помочь материально». Об этом он заявил 11 февраля на открытии Всебелорусского народного собрания.

По его словам, он получил письмо от представителей ЕС с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией.

«Если готовы — пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в письме к нему обратились как к президенту страны, тогда как «на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом».

«Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что одной из причин атаки Запада на Белоруссию в 2020 году стал диалог Минска с Пекином.

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