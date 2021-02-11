Сеул, , 14:58 — REGNUM 17-е заседание представителей совместного комитета Южной Кореи и Евросоюза состоялось в формате видеоконференции 9 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, со стороны Южной Кореи во встрече принял участие замглавы МИД Южной Кореи по экономическим вопросам Ли Сон Хо, со стороны Евросоюза — глава европейского и центральноазиатского департамента Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Гуннар Виганд.

Известно, что стороны обсудили экономические и торговые вопросы, включая расширение сотрудничество в сфере промышленности, науки и технологий, здравоохранения.

Кроме того, участники встречи обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах, подчеркнули необходимость солидарности и сотрудничества международного сообщества в деле борьбы с пандемией, а также договорились о тесном сотрудничестве в вопросах противодействия изменению климата и соблюдению прав человека.

Известно, что заседания совместного комитета Южной Кореи и Евросоюза проводятся с 2001 года, однако с 2012 года стороны расширили список обсуждаемых тем, включив в него экономику, торговлю, безопасность, общество и культуру.