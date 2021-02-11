Киев, , 14:39 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о временной приостановке аккредитации журналистов телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua. Об этом сообщило 11 февраля информационное агентство УНИАН.

Авторами законопроекта выступили депутаты партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрытие телеканалов готовилось с 2018 года и никак не связано со сменой власти в США.

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