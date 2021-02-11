Киев, 11 февраля 2021, 14:39 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о временной приостановке аккредитации журналистов телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua. Об этом сообщило 11 февраля информационное агентство УНИАН.
Авторами законопроекта выступили депутаты партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрытие телеканалов готовилось с 2018 года и никак не связано со сменой власти в США.
Читайте также: В МИД Украины опровергли связь между закрытием каналов и избранием Байдена
Читайте развитие сюжета: Украина может заставить мировых IT- гигантов платить налоги — депутат Рады