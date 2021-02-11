Минск, , 14:34 — REGNUM По итогам проведённого в начале 2021 года социологического исследования 71,5% граждан Белоруссии заявили о приверженности интеграции республики с Россией. Об этом 11 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

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«Давайте раз и навсегда расставим точки над i. Белоруссия выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и многостороннем формате», — сообщил Лукашенко, зачитывая доклад. В формате Союзного государства можно сделать огромные шаги в двустороннем объединении, отметил он, сообщив: «Мы видим большое развитие кооперационных связей через более широкое участие отечественных производителей в реализации национальных проектов России. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза», — цитирует его доклад президентская пресс-служба.

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«Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна, она не может быть выброшена на свалку. Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, они скажут, что мало этой интеграции, пойдем дальше. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Белоруссии», — сказал Лукашенко.