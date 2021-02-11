Минск, , 14:21 — REGNUM Западные страны забыли о своих обещаниях не продвигать Североатлантический альянс (НАТО) на восток. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний», — сказал он.

При этом Лукашенко рассказал, что в НАТО идет обсуждение «мифической угрозы» с востока, где первой идет Белоруссия, а дальше — Россия.

В то же время, белорусский лидер напомнил, что в 2021 году республика проведет вместе с Россией военные учения «Запад-2021», которые в основном будут проходить на полигонах в Белоруссии.

Отметим, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии является для России смертельно опасной.