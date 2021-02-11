Москва, , 14:08 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без комментариев сообщения о возможной смене госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и обсуждениях сторонами этого вопроса. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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«Мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее РБК со ссылкой не несколько источников сообщило, что государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет, вероятно, уже в ближайшее время уйдёт в отставку. Ответственную должность, по предположению источников, может занять нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, однако кадровых решений в этом вопросе ещё не приняли.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о скорой отставке госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоты появлялись и летом 2020 года. Тогда Рапота заявил, эта информация не соответствуют действительности. По его словам, никаких рапортов он не подавал и не собирается.