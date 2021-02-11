Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии, скорее всего, поддержат выборную реформу, предложенную правящей партией «Грузинская мечта». Об этом 11 февраля заявила в эфире телеканала Palitra News председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

В правящей партии ранее сообщили, что в ходе реформы процентный барьер на выборах могут отменить. По словам Самнидзе, если этого не сделать, то на следующих парламентских выборах стать депутатами смогут только члены двух партий: «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» (ЕНД). Лидер «республиканцев» считает, что отмену процентного барьера поддержат в оппозиции.

«Уверена, когда оппозиционные партии увидят, что этот законопроект зарегистрирован, им будет очень сложно отказаться от будущего страны, — сказала Самнидзе. — Если у меня будет возможность проголосовать по законопроекту, который так необходим стране, я не позволю себе не участвовать в таком голосовании».

Самнидзе также подчеркнула, что она готова работать в парламенте только по этому вопросу, так как не собирается прекращать бойкот.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту.

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